Украина успешно применила ударный дрон с дальностью поражения 1000 км, — "Укроборонпром"

За работой нового БПЛА наблюдали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Украина провела эффективное применение своего беспилотника с дальностью поражения в тысячу километров. Об этом сообщила в Facebook Наталья Сад, представитель Государственного концерна "Укроборонпром".

Она показала фото с Валерием Залужным, Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, и Николаем Олещуком, командующим Воздушными силами ВСУ, и Юрием Гусевым, директором "Укроборонпрома". Представитель дал понять, что наше государство уже имеет отечественный БПЛА, который способен преодолевать значительное расстояние.

"После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км", – говорится в сообщении.

Ударный дрон производства Украины с дальностью поражения в 1000 км

В октябре 2022 года в "Укроборонпроме" намекнули на появление соответствующей разработки. Государственная структура опубликовала фото металлической конструкции, на которой были изображены синая птица и желтый герб, подписав ее: "Дальность – 1000 км, вес боевой части в 75 кг. Завершаем разработку".

Также Наталья Сад в декабре 2022 проинформировала, что государственная структура организовала ряд испытаний. Специалисты тестировали украинский ударный беспилотник с дальностью поражения в тысячу километров.

Напомним, 16 июня директор предприятия Максим Музыка рассказал об особенностях летательного аппарата Punisher ("Каратель"), уничтожающего российских захватчиков. Беспилотник был разработан для бойцов сил специальных операций. Техника получила значительную дальность полета и очень высокую скорость. Дрон способен набрать скорость почти до 200 км/ч.

Также в июне ВСУ получили дроны "Січ", способные залетать в Россию. БПЛА отличается большой дальностью полета и может вести качественную фотосъемку. По словам волонтеров, это поможет украинским войскам наносить удары в глубоком тылу оккупантов. Комплекс состоит из двух дронов самолетного типа, катапульты и наземной станции стоил около 2 млн грн.