Взрыв в Котовске: на крупнейшем в РФ Тамбовском пороховом заводе вспыхнул пожар

По предварительным данным, пожар начался после взрыва в цехе №3, в результате которого погибли четыре человека, еще двое получили тяжелые травмы.

На Тамбовском пороховом заводе, крупнейшем в России производителе порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов, 20 июня вспыхнул пожар. Как сообщили российские СМИ, возгорание произошло в результате взрыва из-за которого четыре человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы.

Агентство ТАСС со ссылкой на регионального управления МЧС пишет, что в городе Котовске Тамбовской области в здании порохового завода произошел взрыв, который привел к возникновению пожара площадью 1 кв. метр. Информация о взрыве поступила в службы в 14:17 после чего на место происшествия выехало 16 сотрудников МЧС.

"Поступило сообщение о хлопке в здании по адресу: город Котовск, проспект Труда, 23. По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Издание "Коммерсантъ" уточняет, что взрыв произошел в цехе №3, в результате чего, по предварительным данным, пострадали не менее шести человек.

Комментируя событие губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что причиной пожара был не террористический акт, а "человеческий фактор".

"Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана", — написал Егоров в Telegram.

По словам губернатора сотрудникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие продолжает работать в штатном режиме, производство не остановлено, добавил Егоров.

В то же время некоторые росСМИ сообщают о пяти погибших и 12 пострадавших в результате пожара в Котовске.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы 19 июня вспыхнул пожар. По данным местных СМИ в российской столице горели стройматериалы на одном из строительных объектов.

В ночь на 16 июня на территории Курской области горели склады с пухом. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила до 2000 кв. метров.