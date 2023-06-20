"Спутник неотвратимой украинской победы": белорусские пограничники порассуждали о водке (видео)

В Беларуси заявили, что украинская водка "очень напоминает гранату" и призвали украинцев перейти на их сторону, где "накрыт мирный стол".

Белорусские пограничники включили на границе очередную аудиозапись на гастрономическую тему. В этот раз речь шла об украинской водке. Соответствующее видео появилось в российском Telegram-канале "Tochka Zрения" 20 июня.

"Товарищи украинцы, уделивши внимание борщу, салу и хлебу, мы не имеем никакого морального права не поговорить с вами о водке. водка – это водка", — сказал женский голос на украинско-белорусской границе.

Белорусская сторона также заявила, что водка является действенным средством для снятия стресса. По мнению авторов аудиосообщения, во времена опасности все люди "закладывают за шиворот".

"Правильно будет сделать вывод, что водка, это правильный и необходимый спутник неотвратимой украинской победы. О чем тут можно говорить. Даже в мирное время бутылка водки вселяет боевой дух и уверенность в себе, поскольку, будучи зажатой в руках в определенном положении, очень напоминает гранату", — заявили в Беларуси.

В конце белорусы также призвали украинцев переходить на их сторону, где, по их словам, "накрыт мирный стол" с хлебом, салом, борщом и водкой.

Напомним, что 14 июня Беларусь включила украинским пограничникам аудиозапись, на которой женский голос рассказывает о том, что президент Украины Владимир Зеленский получает "муку" из Колумбии.

Ранее, 6 июня, Белорусские пограничники решили "потроллить" украинских визави и воспроизвели на границе аудиозапись в котором восхваляют украинское сало, называя его "салом-чемпионом" и "салом-шедевром".

Кроме того, 31 мая белорусские пограничники включили на границе с Украиной пропаганду о "единстве борща", заявив, что украинский и белорусский борщи очень похожи.