Чеченские бойцы пропустили впереди себя пограничников РФ и заняли позиции позади них вместе с российскими срочниками. Cолдаты боятся, что к ним может "прилететь" от ВСУ.

В Белгородской области в РФ "кадыровцы", заявившие о борьбе с украинскими ДРГ, отказались занимать позиции на "нуле" и обосновались во второй линии обороны. Об этом сообщил террорист, экс-офицер ФСБ Игорь Стрелков-Гиркин в своем телеграмм-канале.

"Согласно сообщениям из Белгородской области, чеченские подразделения заняли позиции вместе с срочниками позади пограничников во второй линии. Отдельные позиции, при этом, чеченские подразделения (якобы) занимать отказались — только вместе с частями МО РФ", — написал Гиркин.

В международной разведывательной общности InformNapalm считают, что такое решение "кадыровцев" вполне логично, потому что недавно они подписывали контракты с МО РФ, поэтому теперь являются неотъемлемой частью армии, так сказать молодыми контрактниками.

"Участились накрытия штабов и скоплений "кадыровцев", поэтому они вполне обоснованно подозревают, что их координаты могут сливать ВСУ или "федералы", или "вагнеровцы". Поэтому раствориться среди подразделений МО РФ — это для них единственный шанс снизить риски сливания их позиций"", — считают аналитики сообщества.

Напомним, что 13 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности отправить в Белгородскую область для борьбы с украинскими ДРГ своих бойцов из подразделения "Ахмат". Он заявил, что бойцы вместе с другими подразделениями РФ будут предотвращать вылазки ДРГ в приграничных районах.

Ранее сообщалось, что 9 июня "ахматовцам" досталось от ВСУ. Украинские защитники обстреляли тренировочный лагерь "кадыровцев" в оккупированном Донецке. После чего 56 кадыровцев отправились домой в "черных" пакетах.