Россияне заминировали ЗАЭС: в зоне отчуждения после взрыва окажутся три города (инфографика)

Если российские военные подорвут ЗАЭС, два миллиона украинцев по словам Лалы Тарапакиной, нужно будет немедленно отселить из Мелитополя, Запорожья и Кривого Рога.

Глава ГУР Минобороны Украины в эфире национального телемарафона предупредил украинцев о том, что российские военные заминировали пруд-охладитель Запорожской атомной станции. Фокус решил разобраться, какие города станут непригодными для жизни, если на атомной станции случится техногенная катастрофа.

Заметим, что еще в начале августа 2022 года в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения проанализировали возможные последствия аварии на Запорожской атомной электростанции.

Чем опасна катастрофа на Запорожской АЭС

Для оценки возможных последствий катастрофы на ЗАЭС специалисты "Энергоатома" отталкивались от последствий аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС.

По их расчетам последствия аварии на ЗАЭС могут быть в десять раз мощнее, чем в 1986-м на ЧАЭС. Ведь Запорожская атомная электростанция — самая мощная в Европе. По состоянию на сейчас все шесть ее реакторов загружены ядерным топливом. Более того, на территории атомной электростанции расположено хранилище отработанного ядерного топлива. В нем находится 18 тысяч топливных сборок. Это практически в десять раз больше, чем на было на ЧАЭС в 1986 году.

Что будет, если взорвется Запорожская АЭС

Советник министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Лала Тарапакина в своем посте в Фейсбуке проанализировала последствия, которые ожидают Украину после взрыва на ЗАЭС.

По ее словам, десятки тысяч украинцев умрут вскоре после взрыва на атомной станции.

Ликвидировать аварию будет больше миллиона человек.

А еще два миллиона украинцев нужно будет немедленно отселить из зараженной зоны.

Также на неизмеримое количество лет будет загрязнена река Днепр. Днепровскую воду нельзя будет использовать для питья и для технических нужд.

Какая зона поражения Запорожской АЭС

После техногенной катастрофы на ЗАЭС образуется зона отчуждения, площадью в 30 тис. квадратных километров. Это значит, что она в десять раз превысит площадь зоны отчуждения возле Чернобыльской АЭС.

В частности непригодной для жизни людей и для ведения сельского хозяйства станет практически вся Запорожская область. Кроме того людей в обязательном порядке будут эвакуировать из Мелитополя, Энергодара, Запорожья, Никополя и Кривого Рога.

При этом площадь потенциальной загрязненной территории составит приблизительно 2 млн квадратных километров, а степень заражения других территорий Украины и Европы, России и Беларуси будет зависеть от направления ветра.

В относительно чистой и непораженной зоне останутся только Ужгород, Львов и часть Волынской области.

Последствия взрыва реакторов на Запорожской АЭС Фото: Факты ICTV

Напомним, 20 июня Кирилл Буданов рассказал о том, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. Российские оккупанты заминировали пруд-охладитель на станции в оккупированном Энергодаре. Его подрыв может иметь для Украины негативные последствия, считает глава ГУР.

В этот же день в Запорожской ОВА сообщили о ситуации на ЗАЭС. Уровень воды в пруде-охладителе Запорожской АЭС упал, однако его пополняют из скважин, заявили в областной военной администрации.