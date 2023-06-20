В Киеве будут судить активиста, который наклеил на автомобили ООН надпись "Useless" (фото)

Активиста, выразившего свою позицию по поводу бездействия международной структуры, будут судить за хулиганство.

В Киеве подали в суд на мужчину, который 7 июня "украсил" надписью "Useless" (перевод — безполезные) припаркованные автомобили наблюдателей ООН. Об этом в сети сообщил корреспондент под ником Йось (Иосиф Гусак).

Он обнародовал СМС-сообщение с требованием явиться в Подольский районный суд Киева.

"Сообщается Гусак Иосиф Валерьевич как лицо, которое привлекается к административной ответственности о том, что судебное заседание по делу 758/7017/23 по ст. 173 КУоАП назначено на 8:50 22 сентября 2023 года", – говорится в сообщении.

Кто подал в суд активиста, не сообщается.

Статья 173 инкриминирует мелкое хулиганство и влечет наложение штрафа от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка, или административный арест на срок до 15 сут.

Напомним, что 7 июня в Киеве на авто ООН приклеили надпись Useless в связи с бездейственной позицией международной структуры относительно подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС.

Ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ООН своей неадекватной реакцией на экологическую катастрофу в Украине, которую устроили россияне, взорвав дамбу Каховской ГЭС, обнулили остатки своей репутации.