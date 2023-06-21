Силы обороны закрепляются на юге и продвинулись на востоке, — Генштаб ВСУ (карта)

Бойцы ВСУ продолжают продвижение на Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил спикер ВСУ Андрей Ковалев. В ответ противник вводит резервы, сосредоточившись на обороне.

Украинские войска закрепляются на занятых позициях на южном фронте и продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом 21 июня сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"На направлениях Новоданиловка — Работино, Малая Токмачка — Вербовое, Вольное Поле — Макаровка имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — уточнил он.

Со своей стороны противник сосредоточил основные усилия на обороне и пытается не допустить продвижение украинских войск. С этой целью враг задействует резервы и предпринимает попытки восстановить утраченное положение.

Бердянское направление. Источник: deepstatemap.live

Между тем на восточных рубежах Силы обороны продолжают сдерживать наступление ВС РФ. В частности, тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области.

"На направлении Белогоровка — Шипиловка вели наступательные действия, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сообщил Ковалев.

Лиманское направление. Источник deepstatemap.live

Ранее сообщалось, что на границе между Запорожской и Донецкой областями разгораются жестокие бои, которые приводят к возможному изменению контроля над населенными пунктами обеими сторонами. По информации аналитиков Института изучения войны, несмотря на упорное сопротивление противника Силы обороны на некоторых участках продолжают продвижение.