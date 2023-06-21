Китайский арсенал: Пекин отвергает обвинения в наращивании ядерного оружия

По данным SIPRI, Китай за минувший год увеличил свой ядерный арсенал на 60 боеголовок. Теперь КНР имеет на вооружении 350 единиц ядерного оружия и эта цифра продолжает расти.

Китайские официальные лица отвергли обвинение Запада в модернизации ядерного арсенала КНР. В частности, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин придерживается оборонительной ядерной стратегии и поддерживает свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщает издание Global Times.

"Мы выполняем свое обещание не применять первыми ядерное оружие в любое время и при любых обстоятельствах и безоговорочно не применять и не угрожать применением ядерного оружия против неядерных государств", — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Обозреватели пишут, что по оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) за последний год Китай создал 60 дополнительных ядерных боеголовок. Таким образом ядерный арсенал Китая увеличился с 350 боеголовок в январе 2022 года до 410 в январе 2023 года. Отмечается, что эта цифра продолжает расти.

Между тем китайский военный эксперт Сун Чжунпин подверг сомнению оценку SIPRI. По его словам, данные SIPRI, не имеют конкретных доказательств.

Напомним, по мнению автора книги "Грядущий крах Китая" Гордона Чанга, Народно-освободительная армия Китая имеет несколько критически уязвимых точек, которые делают ее не столь сильной, как принято считать. Аналитик полагает, что китайская армия — достаточно коррумпированная структура, которая страдает нехваткой профессионализма.