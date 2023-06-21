"Зубы дракона" на границе с Польшей: на западе Беларуси роют окопы и создают блокпосты

Оборонительные сооружения, которые уже получили название "линия Хренина", создаются на территории Брестской области в 28 км от границы с Польшей.

В Брестской области Беларуси, примыкающей к территории Польши, возле села Саки начались работы по инженерному оборудованию оборонительных укреплений. Как сообщили 20 июня наблюдатели мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" белорусские власти начали строительство так называемой "линии Хренина".

"В окрестностях деревни Саки (Жабинковский район Брестской области) начались работы по инженерному оборудованию огневых позиций, которые включают в себя строительство системы окопов, траншей и блиндажей", — говорится в сообщении.

Наблюдатели отметили, что судя по масштабам строительства ВС Беларуси создают как минимум опорный пункт, который потенциально может стать частью укрепленного района. Также наблюдатели уточнили, что укрепления строятся в 28 км от границы с Польшей и на расстоянии 47 км от украинской границы.

По другим данным, в строительстве опорного пункта задействована тяжелая техника. Предполагается, что он будет оборудован так называемыми "зубами дракона" — бетонными конструкциями в виде пирамид против бронетехники и танков, а также автомобильными покрышками, бревнами, бетонными блоками и т.п. В строительных работах принимают участие как гражданские, так и военные специалисты.

Напомним, подобные укрепления белорусские военные построили на границе с Украиной. В мае наблюдатели из "Беларускі Гаюн" сообщили, что в 20 км под Гомелем были построены линии противотанковых укреплений — "зубы дракона".

По информации Командования Объединенных Сил ВСУ, украинские защитники продолжают укреплять северную границу страны — они установили более 8 тысяч мин в областях, граничащих с Россией и Беларусью.