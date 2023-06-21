Атаковали 10 танков и вертолет: 10 бойцов НГУ сутки отбивали вражеский штурм (видео)

Вражеский штурм продолжался тремя волнами. Бойцам НГУ удалось уничтожить 5 вражеских танков.

На одном из участков фронта в Украине в начале июня состоялось сражение, о котором только сейчас стало известно. Его вели 10 бойцов НГУ, позицию которых атаковали 10 вражеских танков. Об этом бое рассказали в батальоне "Свобода" НГУ.

В начале июня одну из позиций 3-го Батальона "Свобода" Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" атаковали российские танки. Штурм длился сутки и уходил в 3 волны. В украинском окопе, длиной около 10 метров, находились 10 бойцов.

Их атаковали 10 российских танков при поддержке вертолета. Фактически на каждого бойца пришлось по вражескому танку.

Как рассказал командир батальона Петр Кузык, в том сверхтяжелом бою Россия потеряла 5 танков.

На опубликованных кадрах видно, как украинские защитники уничтожают вражескую технику.

Напомним, что на Бахмутском направлении 10 бойцов Президентской бригады, отнесенных к 200-ти, выжили, отбили штурм россиян, который длился 12 часов, и удержали позицию.

Ранее сообщалось, что в районе Бахмута в Донецкой области десантники ВСУ за 15 минут провели штурм и выбили российских оккупантов с их позиций. Штурм вражеских позиций украинские защитники вели на расстоянии 5 метров, продемонстрировав свое превосходство над противником в стрелковых боях.