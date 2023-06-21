Притворились россиянами: бойцы терробороны под Бахмутом хитростью набрали в плен оккупантов (видео)

Украинские защитники за минуту придумали легенду и разыграли перед оккупантами спектакль. В результате обменный фонд Украины пополнился четырьмя российскими вояками.

На одном из участков фронта в районе Бахмута украинские защитники взяли в плен российских оккупантов. Сначала они взяли в плен одного российского воина, а тот затем привел в ВСУ еще троих своих "коллег". Видео этого момента, снятого командиром батальона Олегом "Сирко", разместило "Громадське".

Сообщается, что пленных взяли без боя при выходе разведки батальона на позиции россиян. Разведчики батальона встретили оккупанта. Его взяли в плен и расспросили о позициях ВС РФ рядом. Далее бойцы ВСУ отправили пленного на российские позиции и прикрепили ему на спину "взрывное устройство", которое должно было взорваться, если тот ослушается.

"Крепи взрывное устройство — радиодетонатор и гранату — все это радиусом действия километр. Хорошо, 700 м. У тебя кнопка? Мы тебе покажем, вернешься ко мне, я сниму детонатор. Ты видишь, что мы по сравнению с вами — ультрасовременные войска. Жить будешь. Мы так сто раз делали", — сказал командир украинского подразделения россиянину.

Оккупант пошел на свои позиции и выманил оттуда еще троих своих "коллег" якобы для эвакуации "трехсотого". Украинские бойцы подыграли российским акцентом. По легенде, они были российскими разведчиками, переодевшимися в форму ВСУ.

"Понял уже, куда попал?" — спросили бойцы 225-го батальона 127-й бригады терробороны одного из россиян, оказавшегося в их руках.

Впоследствии разведчики признались, что ни одного взрывного устройства на спине у пленника не было — ему просто вставили палку под бронежилет.

"Если честно, то где-то даже стыдно за то, что так получилось врать", — написал под видео командир Олег Сирко.

Напомним, что на одном из участков фронта в Украине в начале июня состоялось сражение, которое вели 10 бойцов НГУ. Их позицию атаковали 10 вражеских танков.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении командование ВС РФ отправляет на разминирование бойцов подразделения "Шторм Z", не имеющих для этого соответствующего оснащения. В конце концов, получается, что воины разминируют территорию "собой".