Силы обороны сдержали натиск под Кременной и имели успех на юге, — Генштаб (видео)

После артиллерийской подготовки и ударов авиации противник пытался прорвать линию обороны на Купянском, Сиверском и Лиманском направлениях. Украинским защитникам удалось отбить штурмы и удержать позиции.

Украинские защитники за минувшие сутки имели частичный успех на направлении Ровнополь — Старомайорское. Бойцы Сил обороны на этом участке фронта наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу. Также на Лиманском направлении ВСУ вели наступательные действия в направлении Белогоровки и населенного пункта Диброва. О ситуации на фронтах 22 июня сообщил спикер генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"На Лиманском направлении Силы обороны вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Белогоровка и Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сообщил Ковалев.

По его словам, на этом направлении идут особо ожесточенные бои в районах к северо-западу от Дибровы, возле Серебрянского лесничества и севернее Григорьевки Донецкой области.

Лиманское направление. Источник deepstatemap.live

Бердянское и Мелитопольское напраление. Источник: deepstatemap.live

О ситуации на восточных рубежах также рассказал заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

Он заявил, что 19 июня после длительной артподготовки и ударов авиации противник пытался прорвать линию обороны на Купянском, Сиверском и Лиманском направлениях.

"Особенно жарко было в районе Серебрянского Лесничества, где противник пытался вытеснить подразделения Нацгвардии из занятых позиций, однако непременно получал отпор", – сообщил Уршалович.

По словам полковника, враг пытался штурмовать позиции при поддержке танков, но успеха не имел — россияне потеряли 30 солдат и один военнослужащий РФ попал в плен.

Полковник Николай Уршалович о ситуации на фронте (смотреть с 1:00)

Напомним, по данным Института изучения войны бойцы ВСУ проводят успешные наступательные операции на востоке и юге, с целью укрепления захваченных позиций и выравнивания линии фронта. В частности Силы обороны провели ряд ограниченных операций вдоль административной границы между западной частью Донецкой области и восточной частью Запорожской области.