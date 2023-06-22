Бойцы СБУ в районе Херсона "притормозили" оккупантов, которые пытались сесть в лодку (видео)

Украинские защитники несмотря на то, что российские оккупанты спрятались в "зеленке", выследили их и бросили взрывчатку с дрона.

В районе Херсона СБУ не дала оккупантам эвакуироваться с затопленных позиций. Их обезвредили с воздуха, применив дрон. Об этом свидетельствует видео и перехваченный разговор, который опубликовала пресс-служба СБУ.

"Оперативная группа Главного Управления СБУ в АР Крым отработала позицию россиян вблизи Херсона, когда те пытались сесть в лодку", — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как ударный дрон выследил трех россиян, которые спрятались в затопленной посадке и вели разговоры со своими, которые должны эвакуироваться. Во время этого разговора по ним попал ударный дрон россиян, а потом был еще контрольный "привет".

Оккупанты получили ранения и запросили эвакуацию. По сообщению СБУ, "свои" им так и не помогли.

Напомним, что в районе Бахмута бойцы теробороны взяли в плен трех российских оккупантов. Для этого им понадобилась лишь палка и за минуту придуманная легенда. Пленных взяли без боя и ни одного выстрела.

Ранее сообщалось, что в Геническе ВСУ британскими ракетами Storm Shadow попали прямо в кабинет российского полковника. Ликвидированный полковник занимался местным населением, которое ожидает освобождения территории от ВС РФ.