Силы обороны наступают на нескольких участках и имеют успехи, — Маляр о ситуации на фронте

Российские оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, но им не удалось продвинуться ни на метр, говорят в Минобороны Украины.

Украинские защитники продолжают наступление на отдельных участках и продвигаются вперед. На востоке на трех направлениях идут ожесточенные бои. Об этом 22 июня сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, за последние сутки ситуация на украинском фронте существенно не изменилась. На юге Силы обороны продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях — на отдельных участках они продвинулись вперед и закрепляются на новых позициях. На востоке Силы обороны вели как оборонительные, так и наступательные действия.

"Враг подтягивает и применяет резервы, пытается восстановить утраченные позиции. Несет большие потери. Наши силы обороны продолжают эффективно сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ни на один метр враг не продвинулся. На всех направлениях продолжаются бои", — проинформировала Анна Маляр.

В Минобороны сообщили, что самые тяжелые бои сейчас продолжаются на Лиманском направлении в Донецкой области в районах населенных пунктов Диброва, Серебрянское лесничество и Григорьевка.

"Силы обороны Украины в течение суток вели наступательные действия на направлении Белогоровка — Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Оккупант ежедневно теряет живую силу и технику, но продолжает атаковать, пытаясь выполняя указания Кремля по полной оккупации Донецкой и Луганской областей", — отметила Анна Маляр.

Напомним, что ВС РФ стали реже пробовать штурмовать позиции Сил обороны под Бахмутом в Донецкой области. Это связано со страхом регулярных войск понести потери как их предшественники-наемники.

Ранее сообщалось, что в ОК "Юг" на фоне ударов по Чонгарскому мосту заявили, что действия ВСУ нацелены на то, чтобы разрушить логистические маршруты ВС РФ, а не на то, чтобы разрушить инфраструктуру.