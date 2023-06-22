"Украина — "суперактив" для НАТО": Кулеба оценил вероятность защиты украинцами стран Балтии

После вступления в Альянс именно Украина способна помочь странам Балтии отстоять свободу в случае нападения российских войск.

Украина будет защищать страны Балтии в случае вступления в НАТО. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в интервью "Суспільному".

По его словам, до полномасштабной войны Украина больше нуждалась в Альянсе для защиты, то сейчас ситуация изменилась. Партнеры, которые выступили против членства нашего государства, сейчас совсем иначе начали обсуждать эту тему и не воспринимают Украину как бремя.

"А на самом деле реальность изменилась: Украина — это актив", — отметил дипломат.

Кулеба смоделировал ситуацию, что сейчас в случае нападения на балтийские страны, они будут обращаться к Германии с просьбой прислать бригаду, чтобы защищать их от России. В то же время после вступления в Альянс именно Украина способна помочь меньшим республикам в борьбе за свободу.

"Какая бригада будет стоять в балтийской стране? Украинская", — рассказал дипломат.

Украина и Саммит НАТО в Вильнюсе

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля 2023 года. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, заявил, что на мероприятии могут принять "многолетний пакет помощи" для Украины. По его словам, благодаря помощи, которая будет вскоре предоставлена, украинские военные смогут навсегда отказаться от принципов советской армейской модели и будут работать с современной военной силой, по всем стандартам Альянса.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина может в ближайшее время получить приглашение в НАТО с "открытой датой". Он попытался донести до мирового сообщества, что отсутствие четкой реакции Альянса на вступление Украины в НАТО очень деморализует рядовых украинцев.

Напомним, в НАТО 19 июня заявили, что только Киев может определять приемлемые условия мира в Украине. Генсек Альянса считает, что замораживание украинского конфликта или принятие соглашения на условиях России не принесет мира Украине.