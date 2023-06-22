Будут задерживать бойцов Минобороны РФ: "Вагнер" создает "полицию" в оккупированной части Украины

Новая военная полиция будет следить за порядком на оккупированных территориях и отлавливать нарушителей военной дисциплины.

ЧВК "Вагнер" формирует военную полицию для работы на оккупированных территориях. Наемники Пригожина заявляют, что готовы задерживать даже представителей Минобороны. Об этом пишет российское издание "Верстка".

Журналистам на глаза попалось объявление на странице организации во "Вконтакте" о наборе экс-работников силовых структур с опытом оперативной работы в военную полицию на оккупированных территориях. В ряды "новых полицейских" приглашают силовиков из СОБРа, ОМОНа, ГРОМа и других подразделений. Согласно объявлению, работа ориентирована "на задержание, оперативные и комендантские функции".

"Из оперативников набираем комендантский полк, будем называть это военной полицией. Вы должны будете следить, чтобы все соблюдали правила компании. Смотреть, чтобы не было воров и мародеров, не было избиения, пьянства и тому подобное. Также в обязанности входит оперативное задание выявлять ДРГ и работа, конечно, с ДРГ: допросы, оперативное следствие", — рассказал телефонным журналистам вербовщик Денис.

По его словам, новому подразделению нужно будет следить, чтобы правила ЧВК не нарушали добровольческие отряды и солдаты Минобороны.

"Работаете смело, никаких вопросов не будет совсем. Минобороновца поймать — это не грешное дело. Животные там расплодились, бухают как свиньи. Мы имеем полностью все полномочия. Вакансии сейчас открыты. Насколько они будут актуальны через месяц — я не скажу вам. Россия большая, нам звонят со всех регионов страны, вы не поверите", — сказал Денис.

Оклад полицейского будет составлять якобы 240 тысяч рублей в месяц плюс премии. На какой именно из оккупированных территорий работать, кандидат выбирать не может.

"Вы же не в пионерском лагере, куда отправят — там и будем работать", — сказал вербовщик.

Напомним, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что россияне могут остаться без армии, а позже и без РФ. Такие последствия может нести продвижение ВСУ на фронте, которое замалчивают для Кремля.

Ранее сообщалось, что после войны в Украине в Россию вернулись 32 тысячи бывших зэков. По словам Прнигожина, большинство наемников, которые ранее отбывали наказание в колониях, якобы изменились на фронте и больше не совершают преступлений.