Работал под прикрытием: партизан поджег комплекс связи ВС РФ на Херсонщине, —"Атеш" (фото)

В партизанском движении отметили, что агент втерся в доверие к оккупантам и подождал, пока они будут в состоянии алкогольного опьянения, чтобы выполнить задание.

Партизан движения "Атеш" поджег российский комплекс связи в Херсонской области. Об этом в ночь на 23 июня заявили на канале движения в Telegram.

Сообщается, что 22 июня в 15:00 партизан, который официально служит в ВС РФ, пробрался к месту расположения соседнего подразделения и поджег комплекс связи "Р-161".

Партизаны заявили, что в населенный пункт, в котором находился их агент, прибыло новое подразделение российских солдат. Партизан смог внедриться к ним в доверие, а затем поджечь комплекс связи.

"Предварительно он подождал пока они будут в сильном алкогольном опьянении, так как они на постой пьют во время службы. Мы долго готовились к этой операции и теперь можем продемонстрировать результаты. Скоро их будет намного больше", — говорится в сообщении.

В "Атеш" также отметили, что будут делать все, чтобы российские оккупанты не могли чувствовать себя спокойно на украинской земле. Также опубликованы фото с места события.

Поджог комплекса связи РФ Фото: Telegram/Атеш Поджог комплекса связи РФ Фото: Telegram/Атеш

Напомним, что 17 июня партизаны "Атеш" сообщали, что в Крыму и на Херсонщине российские оккупанты страдают от холеры. Так, целые подразделения оккупантов, которые располагаются вдоль Северо-крымского канала, теряют боеспособность