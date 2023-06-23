Без "Урала" и тягача "Медведь": силы ССО уничтожили 8 единиц техники ВС РФ (видео)

Военные 73-го морского центра Сил специальных операций ликвидируют важные цели противника ударными дронами. У россиян будет меньше машин, которые перевозят гаубицы "Мста" и пушки "Гиацинт-Б".

Бойцы Сил специальны операций (ССО) ударными дронами уничтожили несколько единиц военной техники российских оккупантов. Видео точных попаданий показали в Telegram-канале ССО.

В операциях по ликвидации вражеского вооружения участвовали бойцы 73-го морского центра.

"Нашими птичками мы проводим постоянную аэроразведку местности, находим объекты и уничтожаем технику и важные цели противника", — прокомментировал один из операторов.

Таким образом, за несколько дней силы ССО уничтожили восемь единиц техники ВС РФ, в том числе грузовик "Урал" и артиллерийский тягач "Медведь". Данный тягач транспортирует 152-мм гаубицу "Мста-Б", "Гиацинт-Б" и другие буксируемые орудия массой до 12 тонн.

Напомним, что бойцы ССО 22 июня показали видео спасения раненых побратимов на Бахмутском направлении. Украинские военные нанесли огневое поражение из стрелкового оружия и гранатометов.

А 19 июня силы ССО зашли с тыла в окопы ВС РФ и свободно ликвидировали 10 оккупантов. Атаку провели бойцы 73-го морского центра спецопераций имени кошевого атамана Антина Головатого.