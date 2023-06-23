Наступление противника на Купянском и Лиманском направлениях остановлено, — Минобороны

Силы обороны на восточном фланге вели как оборонительные, так и наступательные действия, отметила замминистра обороны Анна Маляр. Ожесточенные бои велись на Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества.

Украинские защитники сумели остановить продвижение противника на некоторых участках на востоке Украины. Как сообщила 23 июня замминистра обороны Анна Маляр, бойцы ВСУ остановили наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

"На Купянском и Лиманском направлениях наши силы обороны остановили наступление врага", — написала она в Telegram.

Перед этим Маляр сообщила, что в течение минувших суток Силы обороны на восточном фланге вели как оборонительные, так и наступательные действия. Она отметила, что самые ожесточенные бои велись на Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества, Дибровой и Григоровки Донецкой области.

"Силы обороны Украины в течение суток вели наступательные действия на направлении Белогоровка — Диброва, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — добавила замминистра.

По ее словам, противник несмотря на потери в живой силе и технике продолжает атаковать, пытаясь выполнить установку Кремля о полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

Ранее о тяжелых боях по Кременной рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, на участке фронта в районах населенных пунктов Белогоровка и Диброва, украинские бойцы закрепились на достигнутых рубежах.

Аналитики Института изучения войны в новом отчете от 22 июня сообщили, что украинские вооруженные силы могут увеличить интенсивность ударов по логистическим маршрутам и и наземным коммуникациям российских войск на юге Украины с целью нарушить пути снабжения.