НАТО завершило в Германии крупнейшие учения ВВС Air Defender-2023 (фото)

Air Defender-2023 собрали около 250 военных самолетов из 25 стран Организации Североатлантического договора (НАТО) и партнеров.

Блок НАТО завершил в Германии свои учения военно-воздушных сил под названием Air Defender-2023. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Германии.

Соответствующее мероприятие оказалось крупнейшим развертыванием военно-воздушных сил в истории НАТО. В сообщении говорится о том, что был продемонстрирован четкий сигнал для трансатлантического единства.

Air Defender-2023 собрали около 250 военных самолетов из 25 стран НАТО и партнеров. Также к инициативе присоединились Япония и Швеция, которая претендует в ближайшей перспективе на присоединение к Альянсу.

Проведение учения инициировали в 2018 году частично как ответ на российскую оккупацию украинского Крыма, которая состоялась в 2014 году. Проведение Air Defender-2023 усилило взаимодействие между подразделениями, что даст быстро реагировать на угрозу.

Госпожа Посол США в Германии Эми Гутманн рассказала, что учения несомненно демонстрируют "оперативность и скорость союзных сил". По ее словам, Air Defender-2023 имеют целью послать определенный месседж странам, включая Россию, о том, что НАТО готово к любой агрессии.

Прибыл на мероприятие и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом встретился на авиабазе "Ягель" в северной Германии с личным составом, который участвует в Air Defender-2023. Генсек Альянса поблагодарил бойцов за службу.

Учения Air Defender-2023

Учения военно-воздушных сил Air Defender-2023 начались с 12 июня. В маневрах приняли участие около 250 самолетов более 20 стран Альянса. Это более 20 стран-партнеров, 10 тысяч военных и около 250 самолетов, в том числе новейшие F-35. Мероприятие оказалось крупнейшим в Европе.

Напомним, 21 июня издание Politico сообщило, что пилотов ВСУ могут обучать пилотировать F-16 в Румынии. В Минобороны страны пока не подтвердили, но и не опровергли информацию об учениях, однако поддержали инициативу союзников из стран НАТО.