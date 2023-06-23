Десантники ВСУ под Красногоровкой захватили позиции оккупантов, которые те держали с 2014 года (видео)

Украинские десантники провели блестящую штурмовую операцию и выбили врага с позиции, нанеся максимальные потери.

В районе Красногоровки в Донецкой области ВСУ имеют продвижение. Десантникам 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады удалось выбить россиян с их позиций. Об этом сообщил "Милитарный".

Сначала десантники провели дистанционное разминирование территории, далее взорвали вражеский склад и пошли на штурм. Во время операции украинский танк с фланга отвлекал силы врага.

В бригаде просчитали маршрут подхода резервных сил оккупантов и организовали там засаду — в результате поразили танк. Во время операции десантники ликвидировали 12 оккупантов и 17 ранили.

В соцсетях сообщают, что позиции оккупантов, с которых их выбили десантники 79-тки, они держали с 2014 года.

В районе Красногоровки на некоторых участках расстояние до российских позиций может достигать менее 400 метров. Поэтому в основном россияне открывают огонь из АГС, пулеметов, минометов, иногда работают их танки. Позиции в районе Красногоровки николаевские десантники держат уже много месяцев. За это время россияне неоднократно пытались их штурмовать.

Напомним, что по сообщению минобороны 22 июня, на юге ВСУ наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На востоке — ведут как оборонительные, так и наступательные действия.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине бойцы СБУ попали из дрона в оккупантов, которые пытались сбежать на катере с затопленных позиций.