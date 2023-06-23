Над этим работают: в Пентагоне рассказали, когда Украина получит высокоточные ракеты (фото, видео)
Представитель Минобороны США Лаура Купер заверила, что украинские военные получат необходимые им высокоточные ракеты GLSDB. Однако точная дата передачи оружия зависит от того, как быстро справятся с задачами его производители.
Украинские военные получат высокоточные ракеты GLSDB не ранее осени 2023 года. Такие сроки озвучила представитель Пентагона Лаура Купер, выступая перед конгрессменами в пятницу, 23 июня.
Купер спросили о том, могут ли США позволить себе передать Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты GLSDB.
"США используют любую возможность, чтобы удовлетворить потребности украинской армии. Задержки связаны с разработкой и производством этого оружия, из-за чего сроки передачи этих ракет переносятся", — объяснила представитель Пентагона.
Она добавила, что дальнобойные ракеты Пентагон сможет передать Украине не ранее, чем осенью 2023 года и заверила, что над этим вопросом уже работают и другие участники сделки.
Что собой представляют ракеты GLSDB и зачем они нужны Украине
Это по сути бомба малого диаметра наземного базирования. Эти малогабаритные высокоточные снаряды созданы компанией Boeing совместно с компанией SAAB.
GLSDB сочетает в себе планерную авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.
Боеприпас может поражать цели на расстоянии до 150 км. Для наведения на цель оружие использует спутниковую систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему. Бомба имеет крылья, которые раскрываются после пуска, что существенно увеличивает дальность поражения.
Стоимость GLSDB составляет около 40 тысяч долларов США.
Она подходит к ракетным системам M270 и HIMARS, которые украинским военным уже передали страны-союзницы.
Напомним, 19 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, после каких праздников в Украину прилетят F-16. Учитывая, что к прибытию истребителей нужно обучить не только пилотов, но и обслуживающий персонал, а также подготовить всю инфраструктуру, F-16 станут на вооружение Украины не раньше января 2024 года.
В начале июня СМИ также писали о том, что Бельгия передаст ВСУ пакет военной помощи на 32 млн евро. По информации Министерства обороны страны, в пакет в частности войдут боеприпасы калибра 105 мм. За год полномасштабного вторжения РФ Бельгия предоставила Украине помощи на сумму более 306 млн евро.