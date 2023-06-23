"Нас подло обманули": Пригожин обвинил ВС РФ в ракетном ударе по его наемникам

Пригожин считает, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу хочет уничтожить ЧВК "Вагнер". Он также обвинил ВС РФ в ракетном ударе по лагерю своих наемников.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в том, что они намеренно ударили ракетами по лагерю наемников. Эта информация появилась в телеграм-канале так называемой пресс-службы Евгения Пригожина в пятницу, 23 июня.

"Сегодня видя, что мы не сломлены, они (российские военные, — ред.) нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов", — сказал Пригожин.

Основатель группы наемников считает, что его бойцов "подло обманули" и хотят лишить возможности "защищать свои дома". А стоит за этим глава Минобороны РФ и его ведомство.

"Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие и найти решение, как мы будем дальше защищать всю страну. Но эти мрази, они не успокоятся", — возмутился Пригожин.

"Повар Путина" также пригрозил ВС РФ, которые, по его мнению, ударили ракетами в лагерь наемников.

"Мы примем решение, как ответить на это злодеяние. Следующий шаг за нами", — заявил Пригожин.

Напомним, 23 июня Евгений Пригожин открыто выступил против руководства РФ. Основатель ЧВК "Вагнер" призвал рядовых россиян участвовать в фактически военном перевороте, покончить с "безобразием" и "восстановить справедливость".

В этот же день основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал заявление на Шойгу и Герасимова. "Повар Путина" заявил, что командование Минобороны РФ должно ответить за смерть десятков тысяч россиян. Он также утверждает, что Сергей Шойгу устроил "геноцид по национальному признаку".