"Мы уничтожим всех": Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" заходит в Ростов-на-Дону

По словам командира "вагнеровцев" Евгения Пригожина, глава Генштаба РФ приказал поднять авиацию, чтобы та атаковала колонны наемников.

В ночь на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники пересекли государственную границу России и теперь заходят на территорию Ростова-на-Дону. Соответствующее аудиосообщение он опубликовал в Telegram-канале "Пресс-служба Пригожина".

"В настоящий момент мы пересекли во всех местах государственные границы. Пограничники выходили на встречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов", — заявил Пригожин.

По его словам, подразделения Министерства обороны России, а именно срочники, которых поставили, чтобы перекрыть дорогу наемникам, отошли в сторону. Он заявил, что глава Минобороны России убивает детей, отправляя необученных солдат на войну.

"Мы воюем только с профессионалами. Но если кто-то встанет на пути, мы уничтожим всех", — заявил глава наемников.

Он сказал, что ЧВК "Вагнер" собирается идти до конца. Также Пригожин прокомментировал заявление об уголовном деле, которое завело на него ФСБ. По его словам, у тех, кто такие заявления делает, нет чести.

В следующем сообщении Пригожин заявил, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов дал команду поднять авиацию против и открыть огонь по колоннам ЧВК "Вагнер".

"Ему безразлично кого убивать!" — сказал Пригожин.

Он отметил, что пилоты отказались выполнять команды Герасимова.

Напомним, что эксперт рассказал, сможет ли ЧВК "Вагнер" захватить власть в Москве. По словам британского аналитика Марка Галеотти, Москву окружает большое количество войск и силовиков, которые подчиняются разным ведомствам. Более того, ЧВК "Вагнер" очень зависимы от Минобороны РФ.

Кроме того, генералы ВС РФ просят ЧВК "Вагнер" остановиться. По словам генерал-лейтенанта Алексеева, "вагнеровцы" пытаются покуситься на исключительное право Владимира Путина назначать высшее военное руководство, что является государственным переворотом.