"Самый серьзный вызов для России": разведка Британии назвала условие победы ЧВК "Вагнер"

Ситуация в РФ сейчас зависит от лояльности военных, силовиков и спецслужб, стоящих на пути наемников. Вероятнее всего, некоторые подразделения уже пропустили "вагнеровцев" без боя.

Утром 24 июня конфликт между ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министерством обороны России во главе с Сергеем Шойгу перерос в открытый военный конфликт. Министерство обороны Великобритании в Twitter оценило ситуацию, опираясь на последние данные своей разведки.

По информации британской разведки, во время "марша свободы" (так Евгений Пригожин назвал свою операцию), "вагнеровцы" выдвинулись из временно оккупированной территории Украины и перешли российскую границу как минимум в двух местах. В Ростове-на-Дону наемники, вероятнее всего, заняли ключевые объекты безопасности, такие как военный штаб.

Затем подразделения группы "Вагнер" отправились на север через Воронежскую область в направлении Москвы. Между бойцами Пригожина и российскими военными возникало мало столкновений, поэтому можно предположить, что некоторые части ВС РФ пропустили их, предпочитая не вмешиваться.

"В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности, и особенно Российской национальной гвардии, будет иметь ключевое значение для того, как будет развиваться кризис", — утверждают в британском Минобороны. — "Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время".

24 июня Евгений Пригожин поднял мятеж против военного командования России. Поводом для этого он назвал ракетный обстрел позиций ЧВК "Вагнер" со стороны ВС РФ.

Ранее аналитики Института изучения войны назвали главную цель мятежа ЧВК "Вагнер". По их мнению, Евгений Пригожин пытается сменить руководство Министерства обороны РФ, но вряд ли добьется успеха.