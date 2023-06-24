"Фронт начинает рушиться, ВСУ идут вперед": командир РДК заявил, что болеет за Пригожина

Никитин призвал всех сторонников РДК к активным действиям и свержению кровавого путинского режима.

Командир Русского добровольческого корпуса (РДК) Денис Никитин записал видеообращение, в котором заявил, что болеет за успех главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, устроившего вооруженный мятеж.

"В России официально началось новое смутное время. Пригожин во главе с верной ему группировкой войск Вагнера решил добиться справедливости единственным возможным в нашей стране способом: силой оружия. Я искренне болею за успех миссии Пригожина, потому что я давно говорил, что кровавый кремлевский режим можно снести только одним способом: только вооруженным восстанием. Это восстание как раз Пригожин и поднял", – заявил Никитин.

По словам командира РДК, сейчас он со своими бойцами находится на фронте и наблюдает следующую картину:

"Фронт двинулся. Бойцы безусловно деморализованы, лишены управления. Бойцы российской армии оставляют свои позиции вроде Бахмута, вроде Запорожского направления, поэтому, конечно, победа Украины приближается".

Он подчеркнул, что сейчас главная задача – помогать ВСУ двигать фронт дальше, освобождать земли, оккупированные российскими войсками:

"Бойцы РДК, которые находятся на территории РФ, мобилизованы, они готовы помогать освобождать Россию от кровавого тирана, и я думаю, что по обе стороны границы войска РДК приближают нашу общую победу".

Он также добавил, что сам Путин, по его данным, уже эвакуирован на Валдай, а вслед за ним покидают Москву на своих бизнес-джетах и представители российской "элиты".

"Я призываю всех сторонников РДК к активным действиям! У всех нас появился уникальный шанс определить свою судьбу и судьбу нашей Родины!" – заявил командир.

Тем временем боевики ЧВК "Вагнер" продолжают захватывать новые регионы РФ. По информации телеграмм-канала "ПроКуратор", депутат тульской гордумы Владимир Тимаков заявил, что колонны вагнеровцев уже едут в Тульской области. Администрация региона пока никак не прокомментировала эту информацию.

Ранее Фокус писал, что в СИЗО "Водник" и Бутырке начались бунты заключенных.