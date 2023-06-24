В Москве объявили 25 июня нерабочим днем из-за военного мятежа

Мэр российской столицы заявил о перекрытии дорог в Москве, а жителям посоветовал воздержаться от передвижения по городу.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня в Москве нерабочим днем из-за военного мятежа. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"С целью минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — кроме органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах. Вовремя сообщайте 112 о внештатных ситуациях и событиях. Городские службы работают в режиме повышенной готовности", — написал мэр.

Тем временем военные колонны заметили уже в 125 км от Москвы вблизи Калуги на Киевском шоссе. На Ленинградском шоссе в Москве сейчас уже стоит бронетехника Минобороны РФ.

Российский диктатор Владимир Путин ищет пути физического устранения главного мятежника Пригожина, а наемникам ЧВК хочет пообещать амнистию. У ВС РФ нет серьезных сил, чтобы перекрыть Пригожину проход в Москву.