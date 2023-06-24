Поход на Москву отменяется: Пригожин заявил, что разворачивает колонны и едет в обратном направлении

Пригожин заявил, что не будет идти на Москву, а вернется в полевые лагеря.

Колонны российских наемников ЧВК "Вагнер" передумали ехать на Москву, чтобы не проливать кровь россиян. Об этом в своем заявлении вечером 24 июня сказал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на "марш справедливости". За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас настал тот момент, когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность, что быть пролита русская кровь с одной из сторон, разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", — сказал Пригожин.

По сообщению росСМИ, Пригожину предложили отказаться от идеи идти на Москву, а в ответ предложили гарантии безопасности ЧВК "Вагнера" и пообещали решить вопрос Шойгу и Герасимова.

Напомним, что до этого Пригожин провел переговоры с Александром Лукашенко, который якобы убедил его остановить поход на Москву.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня в Москве нерабочим днем из-за военного мятежа.

Также речь шла о том, что российский диктатор Владимир Путин ищет пути физического устранения главного мятежника Пригожина, а наемникам ЧВК хочет пообещать амнистию. У ВС РФ нет серьезных сил, чтобы перекрыть Пригожину проход в Москву.