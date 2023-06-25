"Путин избегает гарантий": в оппозиции Беларуси объяснили, почему с Пригожиным говорил Лукашенко

По словам представителей оппозиции, слова и обещания президента Беларуси "надо делить на восемь", о чем знает и сам Пригожин.

Президент России Владимир Путин отправил на переговоры с лидером наемников ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным президента Беларуси, чтобы избежать ответственности за обещания. Об этом сообщила пресс-секретарь лидера объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская Анна Красулина в эфире канала FREEДОМ.

По ее словам, российские военные уважают Пригожина больше, чем министра обороны РФ Сергея Шойгу, поскольку лидер вагнеровцев лично был на фронте в Украине и лучше понимает ситуацию изнутри.

"Воевать против Пригожина российские войска не хотели. Путин, у которого в 200 км от Москвы стоял Пригожин, вооруженный до зубов, был готов пообещать ему все. Просто все. Конечно, в таких случаях удобнее обещать не самому, а ртом Александра Григорьевича. Почему? Потому что, во-первых, потом можно будет все свалить на него: это обещал не я, это к Лукашенко вопрос. Во-вторых, Лукашенко будет стараться и действительно пообещает даже больше того, что гарантировал Путин", – отметила она.

Также Красулина подчеркнула, что Пригожину известно о том, что Лукашенко мог говорить ему неправду.

"Все, что говорит Лукашенко, мало того, что надо делить на восемь, лучше всего еще знак менять", – подчеркнула она.

Мятеж ЧВК "Вагнер": переговоры с Лукашенко

В ночь на 23 июня руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ обстреляли место расположения "вагнеровцев". После этого совет командиров ЧВК "Вагнер" принял решение восстать против военного руководства ВС РФ.

24 июня Пригожин заявил, что его наемники пересекли государственную границу РФ и перешли к боевым действиям на территории РФ.

Спустя целый день боевых действий ЧВК "Вагнер" в Ростове и Воронежской области, колонны российских наемников ЧВК "Вагнер", после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передумали ехать на Москву, чтобы не проливать кровь россиян.