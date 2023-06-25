"От 10 часов до 14 дней": Буданов озвучил сроки катастрофы на Запорожской АЭС

Существует риск того, что ВС РФ могут осуществить теракт на ЗАЭС с утечкой радиации, чтобы остановить наступательную операцию Украины и заморозить линию фронта в нынешнем виде.

Российские военные завершили подготовку к теракту на Запорожской АЭС и теперь ждут приказа, чтобы взорвать атомную электростанцию. Об этом глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал в интервью The New Statement, которое было опубликовано 23 июня.

По словам Буданова, план России взорвать Запорожскую АЭС составлен и одобрен. Российские военные уже заминировали пруд-охладитель.

По оценке Буданова, существует риск, что РФ может осуществить атаку на ЗАЭС с утечкой радиации как "превентивную меру", чтобы остановить наступательную операцию Украины и заморозить линию фронта в нынешнем виде.

"Без охлаждения ядерные реакторы могут расплавиться в период от десяти часов до 14 дней", — сказал Буданов.

Украинской военной разведке также удалось установить, что российские военные перебросили автомобили, заряженные взрывчаткой, на четыре из шести энергоблоков.

Теракт на ЗАЭС: какие еще варианты развития событий есть

Глава украинской разведки также предположил, что для создания аварийной ситуации на Запорожской АЭС российские оккупанты могут пойти другим путем.

"Для ускорения катастрофы могут быть использованы технические средства", — сказал Буданов.

Он объяснил, что в таком случае Россия сможет поднять напряжение в линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии в более короткие сроки.

Напомним, 23 июня Фокус писал о том, что нужно делать водителям в случае взрыва на ЗАЭС. Эксперты выделяют восемь главных правил, которые помогут водителям обезопасить себя в автомобиле. Украинцам нужно соблюдать осторожность и не поддаваться панике.

Также несколькими днями ранее мы писали о том, в каких городах можно купить йодистый калий. Из-за паники, вызванной заявлением украинского президента о готовящемся теракте на Запорожской АЭС, в Киеве уже ощутили дефицит препаратов йодида калия.