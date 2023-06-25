"Лукашенко спас от войны": Путин не участвовал в переговорах с Пригожиным, — СМИ

По данным источника, владелец ЧВК "Вагнер" попытался самостоятельно связаться с Кремлем. Он хотел дозвониться до Путина, но "президент не желал разговаривать с ним".

В день "мятежа", 24 июня, Евгений Пригожин, главарь ЧВК "Вагнер", попытался установить связь с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, но был отвергнут. После этого Путин не принимал участия в последующих переговорах. Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству РФ

По информации источника, близкого к Кремлю, власти взаимодействовали с Пригожиным в течение вечера 23 июня, после его заявления о начале "марша справедливости". Предполагается, что переговоры проходили в различных форматах.

"С ним пыталось общаться военное руководство, сотрудники администрации президента, руководство Росгвардии и близкие к нему чиновники. Но сами его действия были такими, что не очень понятно, о чем вообще переговариваться", — сказал источник.

Источники, связанные с администрацией президента РФ, утверждают, что примерно в середине дня 24 июня Евгений Пригожин попытался самостоятельно связаться с Кремлем. По их информации, он якобы даже "пытался дозвониться до Путина, но президент не желал разговаривать с ним".

В сообщении говорится, что, вероятно, Евгений Пригожин осознал, что он "перешел черту" и что "перспективы движения его колонн неясны". К этому времени наемники уже находились относительно близко к реке Оке, где российская армия и Росгвардия решили создать первую линию обороны против "вагнеровцев".

После заметного изменения настроения Пригожина, руководство Кремля якобы приняло решение не идти на "кровавое столкновение". По их утверждению, финальные переговоры проводила большая группа чиновников, включая главу администрации президента Антона Вайно, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и посла России в Беларуси Бориса Грызлова.

В качестве фронтмена этой группы переговорщиков выступал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, Евгений Пригожин настаивал на участии "первых лиц" в переговорах. Учитывая, что президент Путин не желал контактировать с основателем ЧВК, переговорщикам пришлось выбирать из ограниченного числа вариантов.

"Пригожину нужен был достойный конфидент, чтобы выйти из игры. Таковым выступил Лукашенко. Он любит пиар и понимает выгоду — поэтому и согласился", — утверждает собеседник "Медузы". По его мнению, "выгода" для Лукашенко очевидна: публично именно он стал человеком, который "спас Россию как максимум от гражданской войны, а как минимум от большой крови".

Собеседники, близкие к Кремлю, в то же время признают, что мятеж ослабил позиции Путина.

"Он не мог снизойти до Пригожина, но его вчера [после телеобращения] не было нигде. Он "царь", "первый", но бляха-муха, когда надо — вмешайся, а не заставляй за себя светить фасадом Лукашенко и переговариваться силовиков", — сказал источник.

Напомним, пресс-служба Пригожина проинформировала, что по состоянию на 25 июня руководитель "вагнеровцев" недоступен для связи.

Бойцы "Шторм Z" записали обращение к Пригожину, в котором назвали его "нелюдью" за прекращение мятежа. По словам заключенных, теперь они получают угрозы за поддержку неудачной попытки переворота.