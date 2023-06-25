ВСУ разгромили 57-ю бригаду ВС РФ под Бахмутом: появились кадры тяжелых боев (видео)

По словам комбрига Андрея Билецкого, плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс полностью зачищен, а подразделение регулярной армии России потеряло убитыми около 30 человек.

Украинские военные из 3-й отдельной штурмовой бригады разгромили батальон 57-й мотострелковой бригады ВС РФ. Соответсвующее видео появилось в телеграм-канале бригады ВСУ в воскресенье, 25 июня.

В частности командир бригады Андрей Белецкий написал о том, что в результате столкновения украинских бойцов и военных ВС РФ было ликвидировано 30 российских оккупантов.

Кроме того несколько десятков бойцов бригады ВС РФ получили ранения и еще столько же попали в плен.

"Плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс полностью зачищен", — резюмировал Белецкий.

На опубликованных видеокадрах, которые снял один из украинских военных с помощью экшен-камеры GoPro, видно окопный бой, в который вступили силы ВСУ.

Расстояние между украинскими военными и бойцами противника все больше сокращалось. Последние перестрелки проходили чуть ли не в упор – на расстоянии всего одного-двух метров.

Осторожно, видео 18+

Напомним, 25 июня майор Максим Жорин рассказал о штурмовых боях под Бахмутом. Российские оккупанты дали бой, поэтому украинские штурмовики выбивали врага из каждого окопа.

Кроме того 12 июня Билецкий показал кадры штурма позиций российских военных под Бахмутом. Военные 3-й отдельной штурмовой атаковали вражеские окопы.