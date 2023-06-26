Собирал данные про АЭС за 9 тысяч гривен: СБУ задержала российского информатора (фото)

Российские оккупанты планировали ударить по Южноукраинской АЭС ракетами и для этого привлекли украинца в качестве информатора. За свои "услуги" он успел получить 9 тысяч гривен.

Сотрудники СБУ задержали российского информатора, который собирал разведданные об обороне Южно-Украинской АЭС. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале СБУ в понедельник, 26 июня.

По данным следствия, подозреваемым оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в мае 2023 года.

Российские спецслужбы вышли на украинца в одном из телеграм-каналов, где мужчина одобрял военную агрессию Кремля.

Он собирал и передавал врагу информацию о местах базирования и численности подразделений Сил обороны, которые охраняют Южноукраинскую атомную электростанцию.

В частности, их интересовали точные координаты размещения военных формирований, обеспечивающих оборону АЭС и города-спутника Южноукраинск.

Закрытые сведения нужны были оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов. За каждое ценное для противника сообщение российский агент получал деньги. На момент задержания он уже успел "заработать" таким образом 9 тысяч гривен.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передать координаты и фотографии одного из военных объектов. Сейчас мужчина находится под стражей.

Украинец за деньги "сдавал" спецслужбам ПРФ расположения украинских АЭС и других важных военных объектов Украинец за деньги "сдавал" спецслужбам ПРФ расположения украинских АЭС и других важных военных объектов Украинец за деньги "сдавал" спецслужбам ПРФ расположения украинских АЭС и других важных военных объектов

Напомним, 23 июня глава украинской разведки Кирилл Буданов озвучил сроки катастрофы на Запорожской АЭС. По его словам, существует риск того, что ВС РФ могут осуществить теракт на ЗАЭС с утечкой радиации, чтобы остановить наступательную операцию Украины и заморозить линию фронта в нынешнем виде.

Также СМИ писали о том, что в сентябре 2022 года Южноукраинская АЭС попала под обстрел российских войск. Атака ВС РФ по ядерному объекту в Николаевской области повредила здание станции, на месте взрыва образовалась воронка глубиной 2 метра.