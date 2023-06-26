Бойцы Нацгвардии уничтожили самую современную российскую БМД-4М с помощью БПЛА (видео)

Разработчики утверждают, что на БМД-4М установлена сверхпрочная алюминиевая броня, однако на практике она оказалась бессильна перед попаданием барражирующего боеприпаса.

В сети появилось видео огневого поражения украинскими защитниками техники оккупантов. Так бойцы Нацгвардии Украины уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса самую современную российскую боевую машину пехоты — БМД-4М. Кадры опубликованы 26 июня Ukraine Weapons Tracker.

Печальная для захватчиков встреча с украинским беспилотником произошла в Донецкой области. Комментируя видео обозреватели из Army Recognition отметили, что в ходе операции украинские войска использовали боеприпас местного производства, что свидетельствует об умелом использовании ими самодельных военных технологий.

"Привлекательность этих боеприпасов заключается в их экономичности и повсеместной доступности. Стандартные гражданские беспилотники, в отличие от традиционной военной техники, экономически доступны, что делает их привлекательной платформой для импровизированных систем оружия", — пишут обозреватели.

Также было подчеркнуто, что при определенном уровне технических знаний и ресурсов эти беспилотники могут быть превращены в эффективное оружие. Поэтому дроны-камикадзе дают украинским бойцам возможность наносить целевые удары без использования дорогостоящего оружия или передовых технологий.

Кратко о БМД-4М

Российская БМД-4М — это боевая машина пехоты-амфибия последнего поколения, предназначенная для десантирования с воздуха. Как утверждают производители, она "обеспечивает повышенную защиту, улучшенную мобильность и значительную огневую мощь для воздушно-десантных подразделений".

Вооружение машины представляет 100-мм орудие 2А70, 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72, спаренный ПКМТ калибра 7,62, курсовой РПКС-74 калибра 5,45, а также ПТУР "Аркан".

Российская боевая машина пехоты БМД-4М

Двигатель в 500 л.с. позволяет развивать БМП скорость до 65 км в час. А при преодолении водных преград скорость машины составляет 10 км в час.

Также разработчики утверждают, что на БМД-4М установлена "сверхпрочная алюминиевая броня", однако как показывает практика, такая броня оказалась бесполезной перед дроном-камикадзе кустарного производства.

Напомним, украинские защитники продолжают успешно продвигаться на юге Украины. Замминистра обороны Анна Маляр 26 июня сообщила, что бойцы ВСУ освободили населенный пункт Ровнополь, Донецкой области.