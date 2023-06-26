Их там нет: в ВСУ рассказали о позорном бегстве "вагнеровцев" из Бахмута (видео)

Сергей Череватый рассказал, что под Бахмутом за сутки убиты 153 россиянина, 203 оккупанта получили ранения, шестерых Силы обороны взяли в плен.

Наемники из ЧВК "Вагнер" отсутствуют в районе Бахмута. Однако, помимо регулярных войск Российской Федерации, в этой области присутствуют оккупанты из других российских частных военных компаний. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Череватый, комментируя последние новости о прогрессе Сил обороны на Бахмутском направлении, заявил, что инициатива находится в руках украинских сил и что они продолжают оказывать давление на противника.

В течение суток, по его словам, на этом направлении были убиты 153 россиянина, 203 оккупанта получили ранения, шестерых Силы обороны взяли в плен. Произошло 17 боестолкновений, россияне продолжали активно обстреливать украинских защитников, а также дважды атаковали с авиации.

Отвечая на вопрос журналиста, есть ли какая-либо информация о присутствии в районе Бахмута террористов из ЧВК "Вагнер", Череватый сказал:

"Нет, они оттуда вышли, а точнее – позорно сбежали. Главной действующей силой там сейчас являются воздушно-десантные подразделения противника. И это четкий маркер, насколько для них важно удержать Бахмут".

По словам спикера ВСУ, помимо воздушно-десантных подразделений РФ в районе Бахмута есть также оккупационные пехотные подразделения и другие ЧВК, в том числе Шторм-Z.

Напомним, 25 июня 3-я ОШБ опубликовала видео тяжелых боев под Бахмутом, во время которых ВСУ разгромили 57-ю бригаду ВС РФ.

Также 25 июня майор Максим Жорин сообщил, что под Бахмутом военные отвоевали километровую линию окопов.