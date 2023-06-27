Прекратит свое существование: в ISW спрогнозировали будущее наемников ЧВК "Вагнер"

Аналитики Института изучения войны склоняются к двум сценариям. Наемников могут полностью интегрировать в структуру Минобороны РФ или же разделить на две независимые группы.

После попытки мятежа в РФ ЧВК "Вагнер" скорее всего не будет существовать как самостоятельна организация. Такой прогноз дали аналитики Института исследования войны (ISW) в своем отчете, опубликованном 26 июня.

В этом документы эксперты Института обратили внимание на риторику президента РФ Владимира Путина, когда он комментировал военный мятеж с участием наемников Евгения Пригожина. Политик разделил "бойцов" ЧВК "Вагнер" и собственно основателя группы наемников Евгения Пригожина и его близкое окружение. Последние, по мнению Путина — враги России, а другие "вагнеровцы" якобы были использованы вслепую.

"Путин мог арестовать командование ЧВК" Вагнер "за государственную измену, но вместо этого предложил простить и интегрировать войска ЧВК "Вагнер", что указывает на то, что ему нужна обученная и эффективная рабочая сила", — говорится в отчете.

Из этого аналитики делают вывод, что настоящей целью Путина может быть роспуск ЧВК "Вагнер" и полная интеграция наемников в структуру Минобороны.

Есть еще один вариант. Из бывших "вагнеровцев" могут создать новою ЧВК, но подконтрольную главе профильного министерства Сергею Шойгу.

Кроме того в ISW рассматривают возможный вариант, когда группу наемников разделят на части. Первая будет выполнять "боевые задачи" в Украине, а вторая — в Африке и на Ближнем Востоке, где РФ хочет сохранить и усилить свое влияние.

Напомним, официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер во время брифинга 26 июня сказал о том, что США будут добиваться выдачи Пригожина. В стране основателя ЧВК "Вагнер" считают военным преступником.

Кроме того 26 июня президент РФ Владимир Путин впервые высказался о мятеже и обвинил Пригожина в "потере адекватности". Глава Кремля выступил с ночным обращением к гражданам, в котором предложил наемникам ЧВК "Вагнер" подписать контракты с Минобороны России, либо уехать в Беларусь.