ВСУ впервые отвоевали на Донбассе территорию, оккупированную РФ с 2014 года, – британская разведка

Многократные атаки позволили украинской армии продвинуться к востоку от города Красногоровка. Боевые действия могли перенапрячь силы ВС России и действующих с ними чеченских боевиков на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Десантно-штурмовые войска ВСУ немного продвинулись к востоку от города Красногоровка возле Донецка, который находится на старой линии разграничения. Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 27 июня.

По мнению аналитиков, это один из первых случаев после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, когда ВСУ отвоевали территорию, оккупированную Россией с 2014 года.

ВСУ отвоевали территорию, оккупированную Россией с 2014 года, указали в Минобороны Британии

Недавние одновременные и многократные атаки ВСУ на Донбассе могли перенапрячь оккупационные силы на временно оккупированных территориях Донецкой области и действующих с ними в этом районе чеченских боевиков, заметили разведчики.

Напомним, что 26 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил об освобождении от ВС РФ плацдарма на западном берегу канала "Северский Донец — Донбасс".

В Минобороны Украины 23 июня отчитывались об остановке продвижения вражеских сил на востоке. Самые тяжелые бои велись на Лиманском направлении в районе Серебрянского лесничества, Дибровой и Григоровки Донецкой области.