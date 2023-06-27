Покидают блокпосты и дома местных: под Мелитополем фиксируют подозрительную "возню" оккупантов

По сообщению местных, российские оккупанты к чему-то готовятся — солдат снимают с позиций, а оружие устанавливают прямо на огородах гражданских.

В районе временно оккупированного Мелитополя в Запорожье наблюдается суматоха среди российских захватчиков. Их снимают с позиций и отправляют на передовую. Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь" со ссылкой на местных жителей.

Отмечается, что россияне начали покидать дома мирных жителей под Мелитополем, потому что их якобы выводят из тыла на позиции. В селах под Мелитополем местные жители заметили активное передвижение противника.

Так, в Михайловке, расположенной в 50 километрах от Мелитополя, заметно уменьшилось количество российских военных.

"На нашей улице в дома приезжают только офицеры на легковых авто, чтобы переночевать. А того массового движения р*шистов по улице, которое было раньше, уже нет. Говорят, что их куда-то в "горячие точки" перебрасывают", — сообщают жители Михайловки.

Другие жители Михайловки говорят, что российские оккупанты принялись устанавливать оружие прямо в огородах у людей, которые ближе к краю поселка.

В селе Веселое Мелитопольского района росгвардейцы также выехали из домов мирных жителей на позиции — появляются только ночью и рано утром уезжают.

Также сообщается, что на въезде в поселок Мирное с передвижных блокпостов сняли воинов, и уже полторы недели нет проверок.

Напомним, что в районе временно оккупированного Мелитополя российские оккупанты пытаются скрыть потери ВС РФ. Тела погибших свозят грузовиками и хоронят в братских могилах.

Ранее сообщалось, что 22 июня ВСУ нанесли удары по расположению российских оккупантов в Мелитополе. Российская ПВО пыталась сбить украинские ракеты.