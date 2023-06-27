30 лет готовлюсь к войне: Лукашенко заявил, что ВС Беларуси приведены в полную боевую готовность

Политик признался, что его очень расстроили последние события в РФ, и обвинил белорусских оппозиционеров в попытке осуществить подобный военный переворот в Беларуси.

В столице Беларуси Минске началась встреча Александра Лукашенко с руководством военных и силовых структур, в которой также принимают участие политологи и журналисты. Об этом сообщает президентский телеграм-канал "Пул первого".

У Лукашенко до начала мероприятия анонсировали, что в программе встречи "ответы на вопросы, которые в воздухе и в обществе".

В начале мероприятия Лукашенко анонсировал вручение генеральских погонов нескольким работниками силовых структур и заявил, что вместе с погонами к ним добавляется "высочайшая ответственность за судьбу государства".

Далее он отметил, что в странах не возникают просто так какие-то "цветные" революции, если для этого нет причин.

"Вы читаете упреки в мой адрес. 30 лет я готовлюсь к войне. Поэтому мы сегодня мы живем под мирным небом. Наше поколение проходит свое испытание на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно — мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. Не скрою, больно было наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне. Многие наши граждане восприняли их близко к сердцу. Потому что Родина одна", — сказал белорусский лидер.

Кроме этого самопровозглашенный президент Беларуси сообщил, что белорусская оппозиция хотела воспользоваться моментом с мятежом Пригожина в РФ и готовила мятеж в стране. По его словам, беглые политики начали суетиться, но "произошел фальстарт".

"Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. 250 миллионов надо же получить... Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа", — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что на фоне событий в РФ отдал все распоряжения по приведению армии Беларуси в полную боевую готовность, а также милицию и спецподразделения.

"Беларусь имеет технические возможности, чтобы противостоять угрозе с запада", — сказал он.

Приоритетной задачей, по его словам, для белорусских военных является принятие мер по недопущению эскалации, а пограничная служба Белоруссии практически ежедневно фиксирует провокации на границах со странами НАТО. По его словам, угроза нового глобального конфликта никогда не была такой близкой, как сегодня.

Напомним, что Беларусь будет покупать газ в РФ по самой низкой цене в мире для третьих стран до 2031 года. Решение об установлении минимальной цены на газ для Беларуси принял лично президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что гарантии безопасности главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, который устроил мятеж в России, давал не Путин, а его коллега Александр Лукашенко. Соответствующее заявление сделал топ-пропагандист Дмитрий Киселев.

Также после событий в РФ с экстренным заявлением к россиянам обращался президент РФ Владимир Путин. Он обвинил мятежника Пригожина в "потере адекватности".