"Очень скоро": в Силах обороны юга Украины анонсируют хорошие новости с фронта (видео)

По словам Натальи Гуменюк, подрыв дамбы Каховской ГЭС не помог россиянам замедлить украинских военных. На юге ВСУ продвигаются на всех направлениях.

Украинские защитники продолжают вести активные контрнаступательные действия и укладываются в план. Об этом во вторник, 27 июня сообщила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк на брифинге "Укринформ".

По ее словам, расчет российских оккупантов на то, что подорвав дамбу Каховской ГЭС они смогут замедлить украинских военных оказался неверным. Она отметила, что продвижение украинских войск есть на всех направлениях, но необходимо понимать, что сейчас очень важно сохранять режим информационной тишины.

"Поэтому я могу сказать только, что на нашем направлении мы ведем очень мощную контрбатарейную борьбу", — отметила она.

Гуменюк рассказала журналистам, что подрыв Каховской ГЭС не доставил ВСУ таких проблем, на которые рассчитывали россияне, хоть некоторые изменения в боевой работе и произошли.

Она подчеркнула, что такие изменения вкладываются в глобальный план "страшного контрнаступления" Сил обороны, который так пугает захватчиков.

"Россияне продолжают осознавать, что даже такая сложная ситуация, как техногенная катастрофа, которую они вызвали, не остановит ВСУ. Мы продолжаем боевую работу, она результативна и идет заранее согласованным планом. Очень скоро будут результаты, которые всех обрадуют, я уверена", — сказала спикер Сил обороны юга.

Подрыв Каховской ГЭС и его последствия

Из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС 6 июня были подтоплены десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях. Больше всего пострадал левый оккупированный берег Днепра.

Сотни мирных жителей временно оккупированной части Херсонской области погибли из-за того, что российские захватчики отказались их эвакуировать.