Новая бригада ВСУ уничтожила вражеский пункт управления беспилотниками (видео)

Российские войска обустроили объект среди разрушенной гражданской инфраструктуры и деревьев, чтобы в удаленном режиме управлять дронами.

Бойцы 32-й бригады Вооруженных сил Украины ликвидировали российский пункт управления беспилотниками. Об этом сообщили 27 июня в Facebook подразделения.

Украинская разведка зафиксировала, что враги обустроили соответствующую засаду среди разрушенной гражданской инфраструктуры и деревьев. Это позволяло им определенное время быть незамеченными.

Впоследствии координаты цели получили артиллеристы. Благодаря воинам 3 минометного расчета объект оперативно уничтожили.

"Работаем на победу. Слава Украине!" — говорится в сообщении.

В бригаде также сообщили, что недавно уничтожили тыловой командный пункт врага и склад боеприпасов. Кроме того, были ликвидированы три вражеских танка, а также одна БМП.

32-я отдельная механизированная бригада ВСУ

Механизированное соединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины ранее не было известным, ведь создано относительно не так давно. По состоянию на февраль 2023 года подразделение, которое должно соответствовать штатно бригаде, еще формировалось. 32-я отдельная механизированная бригада ВСУ прошла слаживание накануне контрнаступления ВСУ, участие в котором будет, вероятно, одной из основных задач.

Напомним, 26 июня теробороновцы уничтожили комплекс видеонаблюдения "Муром-М". Комплекс способен зафиксировать технику в темное время суток на расстоянии до 8 км и осуществлять корректировку огня, поэтому мешает продвижению украинских войск. Поражение комплекса "Муром-М" беспилотником обеспечило в целом украинским войскам преимущество над врагом. Это существенно снизит уровень возможностей противника визуально контролировать действия наших подразделений.

Также львовские десантники уничтожили вражескую БМД в районе Бахмута. Экипаж вражеской техники пытался быстро проскочить по полю, но так и не доехал до лесополосы. В июне, как отметили бойцы, инициатива на Бахмутском направлении перешла к Силам обороны Украины.