"Остался последний аргумент": Кулеба оценил шансы Путина удержать власть

Российские войска неспособны достичь своих стратегических целей в Украине, поэтому президент РФ может только шантажировать мир ядерным оружием.

У главы Кремля Владимира Путина остался "последний аргумент" — ядерное оружие, которое он может использовать для шантажа и запугивания Запада. Об этом сообщил Дмитрий Кулеба, руководитель МИД Украины, в интервью CNN.

По его словам, российские войска не способны достичь своих стратегических целей в Украине. Диктатор прекрасно понимает, в каком положении оказался.

"В его кармане остался лишь один последний аргумент...", — пояснил дипломат.

Кулеба отметил, что Запад "сделает большую ошибку, если решит играть с Путиным в игру ядерного страха". Все другие инструменты, как считает дипломат, глава Кремля уже использовал. Они ему не принесли желаемого результата.

Министр иностранных дел также выразил обеспокоенность относительно статуса Запорожской АЭС. По его словам, это "риск реальный", пока российские войска удерживают объект.

По его мнению, они всячески избегают обвинений в подготовке к теракту. Российские захватчики якобы будут стремиться искать способ для реализации плана.

"Они пытаются найти способ провести это как операцию под ложным флагом или как что-то другое, что не было бы прямо приписано им", — добавил Кулеба.

Ситуация на ЗАЭС в июне

Фокус проверил направление ветра, которое и определяет, каких городов коснется радиация в первую очередь в случае подрыва станции. По состоянию на 27 июня ветер дует в направлении крупных оккупированных городов Украины, после чего практически сразу доходит до российского Ростова-на-Дону.

Напомним, 26 июня Кулеба назвал три условия для поражения России в войне против нашего государства. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС, где выделил главные факторы, обеспечивающие поражение РФ в войне.