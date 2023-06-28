Попытка Путина возродить СССР окончательно провалилась, — Ермак (видео)

Благодаря смелости и борьбе украинской нации был разрушен миф о непобедимости России.

Все попытки главы Кремля Владимира Путина восстановить Советский Союз окончательно потерпели крах. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в разговоре с Кристиан Аманпур в эфире CNN.

Он рассказал, что события, которые произошли на территории России в эти выходные, окончательно разрушили миф о том, что все в РФ под контролем. В мире увидели, что российские власти неспособны и в дальнейшем держать ситуацию стабильной.

"Это еще одно доказательство того, что попытка Путина возродить СССР окончательно провалилась", — заявил Ермак.

По мнению руководителя Офиса президента Украины, Путин не контролирует ситуацию в России и живет в параллельной реальности. По его мнению, мятеж подразделений ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным окажет значительное влияние на дальнейшее восприятие России и президента этой террористической страны.

События последних дней он назвал очень мощным сигналом. По его словам, боевые столкновения подразделений Пригожина и регулярных войск РФ это следствие полномасштабного вторжения России на территорию Украины варварской войны, которую российские захватчики устроили после 24 февраля 2022 года. Сопротивление украинского народа, как отметил Ермак, позволило сломать планы врага.

"Все это благодаря смелости и борьбе украинской нации", — отметил он.

Напомним, 27 июня Дмитрий Кулеба, руководитель МИД Украины, сообщил, что у главы Кремля Владимира Путина остался "последний аргумент" — ядерное оружие, которое он может использовать для шантажа и запугивания Запада. По его словам, российские войска не способны достичь своих стратегических целей в Украине. Диктатор прекрасно понимает, в каком положении оказался, поэтому пытается реализовать свои замыслы. По его мнению, Запад "сделает большую ошибку, если решит играть с Путиным в игру ядерного страха".