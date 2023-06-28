"Буквально спали на их телах": в 47-й ОМБр рассказали, как захватили позиции ВС РФ (видео)

Бойцы подразделения продвинулись вглубь оккупированной территории Украины и намерены штурмовать следующие позиции российских оккупантов.

На одном из направлений украинского фронта бойцы 47-й ОМБр "Магура" ВСУ штурмовали вражеские позиции и выбили оттуда оккупантов. Чтобы идти дальше, украинские защитники вынуждены оставаться во вражеских окопах, буквально усеянных телами россиян. Об успешном штурме и ночевке среди трупов оккупантов рассказал один из руководителей 47-й бригады, главный мастер-сержант Валерий Маркус.

"Были сутки штурмов. Мы продвинулись очень далеко и очень глубоко. Пешком. Очень устали. Сейчас находимся во вражеских окопах. Здесь куча их трупов. Мы с боями будем продвигаться дальше. Это будет не быстро, потому что оборона у них здесь очень плотная, хорошо выстроенная, поэтому, этап, когда их трупы начнут очень вонять, скорее всего мы здесь застанем. Но эти негативные нюансы говорят о том, что мы успешно делаем свою работу", — рассказал Маркус.

Он добавил, что захваченная позиция врага — небольшая траншея. Далее сидут следующие позиции оккупантов, которые подразделение Маркуса намерено штурмовать.

"Крайняя позиция, которую мы вчера взяли, там была маленькая траншейка. Мы должны были остаться на этой позиции и ночевать, чтобы продвинуться дальше. Траншея узенькая и вся усеяна трупами врага. И мы буквально спали на трупах. Такого опыта я еще не имел в своей жизни, зато мягко", — говорит Маркус.

Напомним, что ВСУ успешно контрнаступают по меньшей мере на 4 участках фронта и имеют продвижение от Донецкой до Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что бойцы 73-го морского центра специального назначения на Южном направлении взяли штурмом позиции ВС РФ на одном из участков фронта. Штурм был молниеносным и российские воины не смогли собраться и сопротивляться.