"ВС РФ оказывают мощное сопротивление": в ВСУ заявили об успехах в наступлении на Бахмутском направлении

Силы обороны Украины провели контрнаступательные действия в районах населенных пунктов Раздоловка, Парасковиевка, Железнянское, Берховка, Клищеевка, Курдюмовка.

На Бахмутском направлении Силы обороны провели успешные контрнаступательные действия и закрепляются на новых рубежах. Об этом сообщил в Military Media Center представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

По его словам, Силы обороны Украины ведут наступательные операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях и сдерживают наступление россиян на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Российские оккупационные войска оказывают мощное сопротивление. В то же время враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", — сказал спикер.

Он добавил, что Силы обороны провели наступательные действия на Бахмутском направлении. Они происходили в районе Раздоловки, Парасковиевки, Железнянского, Берховки, Клищеевки, Курдюмовки.

"Имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал Андрей Ковалев.

Напомним, что по сообщению американского Института изучения войны (ISW) за 27 июня,Силы обороны Украины ведут успешные контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех участках фронта и продвинулись на всех активных участках боев от Донецкой до Запорожской областей.

Напомним, что бойцы 47-й ОМБр "Магура" ВСУ штурмовали вражеские позиции и выбили оттуда оккупантов на одном из направлений. Окопы россиян были засеяны трупами.