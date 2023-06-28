В США за месяц резко возросло количество сторонников поставок Украине оружия, — опрос

Подавляющее большинство американцев склонны поддержать на президентских выборах в США в следующем году кандидата, который продолжит военную помощь Украине.

Подавляющее большинство американцев и в дальнейшем поддерживает предоставление Украине оружия и считает, что нужно больше вооружения для защиты от полномасштабного вторжения от России. Об этом информирует Reuters.

Таким образом, по мнению граждан США, их страна свидетельствует о поддержке. Это знак Китаю и другим соперникам США, который демонстрирует желание защищать их и союзнические интересы.

В США за один месяц резко выросла поддержка предоставления Украине оружия — с 46% до 65%. Поставки оружия поддерживают 81% демократов, 56% республиканцев и 57% независимых.

Опрос показал, что 76% респондентов считают, что вооружение Украины демонстрирует Китаю и другим соперникам решимость США. Это якобы признак того, что США имеют "волю и способность защищать свои интересы и интересы союзников".

Поддержка выросла, настолько, что подавляющее большинство американцев — 67% и 73% соответственно — более склонны поддержать на президентских выборах в США в следующем году кандидата, который продолжит военную помощь Украине. Также это касается и поддержки НАТО.

В издании отметили, что опрос состоялся через несколько дней после того, как руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин начал, а затем отменил мятеж из-за критики российского военного руководства. Вероятно, слабость России подтолкнула американское общество к соответствующей оценке.

Опрос прошел в онлайн режиме. Участие в мероприятии Reuters/Ipsos приняли 1004 совершеннолетних респондентов по всем штатам США, в том числе 400 демократов и 383 республиканцев. Погрешность измерения составляет около 4% в обе стороны.

Напомним, 28 июня данные опроса Russian Field показали, что в России резко уменьшилось количество сторонников войны. В июне 2023 года 35% респондентов заявили, что не поддерживают действия властей и призвали прекратить боевые действия.