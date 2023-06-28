"Всегда отважные бойцы "Магуры"": Зеленский встретился с Валерием Маркусом (фото)

Зеленский и Маркус обсудили и процесс реформирования сержантского корпуса, в том числе и обеспечение достойного уровня зарплат для сержантов, учитывая их опыт службы.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Валерием Маркусом, главным мастер-сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". В Telegram-канале он сообщил подробности.

Политик отметил, что на днях лично награждал бойцов этого подразделения. Сегодня руководитель государства решил пообщаться и с Валерием. Зеленский отметил, что очень важно получать информацию из первых уст.

"Особенно учитывая, что всегда отважные бойцы "Магуры" сейчас активно участвуют в действиях на фронте", — говорится в сообщении.

Участники встречи обсудили изменения, реализация которых в украинской армии реально помогла бы улучшить службу. Президент поблагодарил Валерия за предложения по цифровизации и внедрению автоматизированных систем учета, которые позволят тратить меньше времени на соответствующую бумажную работу и оперативно получать нужную информацию, с учетом всех форм безопасности.

Зеленский и Маркус обсудили и процесс реформирования сержантского корпуса, в том числе и обеспечение достойного уровня зарплат для сержантов, учитывая их опыт службы. Украинское войско и все его составные части должны быть современными и обеспеченными всем необходимым не только на поле боя, но и в повседневной жизни.

Кто такой Валерий Маркус

Валерий Маркус — главный мастер-сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура". Он является участником российско-украинской войны с 2014 года. Также украинский защитник получил признание как писатель и путешественник.

Напомним, 13 июня сержант Маркус рассказал об ожесточенных боях 47-й бригады ВСУ. По его словам, оккупанты несут огромные потери, только за вчерашний день было ликвидировано более 100 вражеских бойцов. Впоследствии он сообщил, что реальные потери 47-й бригады составили пять погибших, тогда как российские пропагандисты утверждали о 350 погибших.