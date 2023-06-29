Настроения панические: советник мэра Мариуполя рассказал, как ВС РФ готовятся бежать из города

Петр Андрющенко отметил, что в самом незавидном положении оказались мариупольские коллаборанты, которым спецслужбы РФ не дают разрешения выехать из Мариуполя.

Российские оккупанты в Мариуполе готовятся к бегству на фоне успехов контрнаступления ВСУ. Об этом советник мэра города Петр Андрющенко рассказал в комментарии "Апострофу" в среду, 28 июня.

По его словам, план "эвакуации" ВС РФ и оккупационная администрация утвердили еще две недели назад. Но доступ к ним получили украинские партизаны, в результате чего секретные документы стали достоянием общественности.

Сначала оккупанты планируют перебраться с Мариуполя в Новоазовск (город на берегу Азовского моря, райцентр Новоазовского района Донецкой области Украины. С августа 2014 года находится под контролем России, — ред.). А, если украинские военные подойдут и к этому городу, российские военные будут выезжать на территорию РФ.

"Настроения у них плохие, если не сказать панические. Они понимают, что ВСУ близко", — сказал Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя также рассказал, что в самом плохом положении сейчас находятся коллаборанты. Из города они могут выехать только по разрешению ФСБ. А российские спецслужбы такие бумаги им не дают.

"Коллаборанты фактически заперты на территории города и района", — добавил чиновник.

Андрющенко уточнил, что о положении коллаборантов знает СБУ. Ведомство уже разослало им электронные письма с предложением перейти на сторону украинских военных и, таким образом, хоть немного смягчить свою вину перед государством и народом.

Напомним, 28 июня замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские силы продвигаются и все идет по плану. Она сказала, что не стоит верить заявлениям российских оккупантов о том, что украинские силы якобы неуспешны, потому что это не так.

Кроме того, украинский генерал перечислил успехи ВСУ на Таврическом направлении. По словам бригадного генерала Тарнавского, ВС РФ несут значительные потери. Украинские защитники также уничтожили 5 складов боеприпасов и 21 единицу военной техники врага.