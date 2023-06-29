ВСУ "засветились" на левом берегу Днепра и продвинулись под Запорожьем и на Донетчине, — ISW (карта)

На западе Донецкой области Силы обороны заняли новые позиции вдоль линии Ровнополь-Старомайорское и продвинулись к Приютному. Также ВСУ имеют успехи вблизи Клищеевки.

Украинские защитники провели несколько разведывательных атак на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также продвинулись в Донецкой и Запорожской областях. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 28 июня.

Ситуация на Луганщине

28 июня ВСУ и ВС РФ проводили ограниченные наземные атаки к югу от Кременной. Генштаб Украины сообщил, что россияне вели неудачные наступательные действия вблизи Белогоровки (10 км к югу от Кременной). Российский милблогер 27 июня заявил, что ВС РФ успешно атаковали украинские позиции вблизи Кременной. 28 июня Минобороны России заявило, что российские силы отбили украинские атаки вблизи Кузьминого (3 км к юго-западу от Кременной), Григорьевки (11 км к югу от Кременной) и Веселого (30 км к югу от Кременной).

Ситуация в Донецкой области

Обе стороны вели бои вокруг Бахмута, а Силы обороны Украины продвинулись на север от Орехово-Васильевки (11 км северо-западнее Бахмута) и вели наступательные действия на Бахмутском направлении в районе Раздоловки, Зализнянского, Парасковиевки, Берховки, Клищеевки и Курдюмовки. По сообщению российских военных блогеров, ВСУ продвинулись вблизи Клещеевки и вели обстрелы по всей линии соприкосновения от Яковлевки до Курдюмовки. Они также сообщили, что ВС РФ отбили украинские атаки возле Васюковки и Раздоловки и вблизи Соледара.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня и 26 июня, показывают, что российские войска продвинулись на запад от Дубово-Васильевки (примерно 6 км к северо-западу от Бахмута). Российские источники утверждали, что ВС РФ продвинулись вблизи Берховки, а в Генштабе Украины сообщили, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Раздоловки, Орехово-Васильевки, Богдановки и Белой Горы.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Марьинки, Победы, Новомихайловки. Российские милблогеры сообщили, что ВС РФ провели неудачную атаку возле Первомайского и проводят штурмы от Марьинки с захваченных позиций в Зверинецком укрепрайоне.

ВС РФ нанесли удар по кварталу и кафе Краматорска Донецкой области в ночь на 27 июня.

"Российские источники пытались оправдать удар по городу тем, что, мол, там находились украинские командиры, хотя ISW не нашло доказательств в подтверждение этого утверждения. Российские войска, вероятно, нарушили международное право, осуществив неизбирательное нападение на гражданскую инфраструктуру", — отметили аналитики Института изучения войны.

Южная ось

На западе Донецкой области продолжались боевые столкновения. ВСУ вели атаки в районе Ровнополя в направлении Старомайорского и заняли новые позиции вдоль линии Ровнополь-Старомайорское и продвинулись к Приютному.

В западной части Запорожской области Силы обороны продолжали наступление и пытались продвинуться вдоль линии Пятихатки-Жеребрянки, а подразделениям ВС РФ пришлось отбивали атаки украинских войск на этом направлении.

По сообщению российских источников, Силы обороны провели разведку на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. В Минобороны России утверждали, что артиллеристы ВС РФ уничтожили украинскую ДРГ, которая пыталась высадиться на восточный берег возле Антоновского моста, а также сообщили о том, что не российская авиация пыталась нанести удары по украинским позициям в этом районе, но безуспешно, поскольку ВСУ развернули там зенитно-ракетные комплексы С-300.

Силы обороны 27-28 июня обстреляли тыловые районы Запорожской области. Взрывы раздавались вблизи Приморска, Каменки и в оккупированном Мелитополе.

Напомним, что Силы обороны покошмарили оккупантов на Таврическом направлении. Российские захватчики понесли потери в три роты, а также потеряли два десятка техники.

Ранее сообщалось, что бойцы 47-й ОМБр выбили россиян с их позиций на Запорожском направлении.