"Четкий сигнал Украине и РФ": ЕС готовит для Киева проект "обязательств по безопасности", – FT

Украина, если союзники примут единогласное решение, может получить долгосрочное финансирование, военную поддержку и разведданные, которые помогут эффективно отражать агрессию РФ.

Европейский союз готовит Украине предложение о "будущих обязательствах в сфере безопасности", в связи с тем, что лидеры западных стран ищут согласование для долгосрочных обещаний, данных Киеву, на фоне роста нестабильности в Москве. Об этом сообщает издание FT.

В четверг, 29 июня будет проводиться саммит лидеров ЕС, который подтолкнул лидеров блока к обсуждению уровня необходимой Украине поддержки на фоне последних событий, включающих военный мятеж в РФ и украинское контрнаступление.

Франция, Германия, Великобритания и США возглавят усилия по согласованию двусторонних договоренностей в сфере безопасности, чтобы предоставить Украине долгосрочное финансирование, военную поддержку, учения для ВСУ и разведданные, которые помогут Киеву отразить российское вторжение.

Данные обязательства, по информации издания, не соответствуют уровню договоренностей о взаимной обороне, предполагаемых в случае членства Украины в НАТО, однако они позволят придать Киеву уверенность в готовности Запада оказывать ему дальнейшую поддержку.

Один из дипломатов, участвовавший в обсуждении, рассказал изданию, что Франция разработала декларацию, которая направлена на "очень четкий политический сигнал" Украине и России, демонстрирующий заинтересованность стран ЕС в расширении системы безопасности в интересах Украины.

Однако предложение встретило сопротивление со стороны Австрии, Ирландии и Мальты — нейтральных государств ЕС, требующих ясности, что могут означать подобные "обязательства".

Журналисты ознакомились с проектом заявления и отметили, что ЕС и его государства-члены "готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства по безопасности Украины, которые помогут Киеву защитить себя в долгосрочной перспективе, сдерживать акты агрессии и противостоять попыткам дестабилизации".

Документ отмечает, что работа предполагает рассмотрение механизмов такого вклада с учетом "политики безопасности и обороны определенных государств-членов". Также текст позволяет вносить изменения до принятия.

"Мы уже делаем достаточно много по обязательствам в сфере безопасности", – отметил дипломат ЕС, имея в виду финансовую поддержку Киева со стороны ЕС.

По словам премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, каждый из союзников сам принимает решение о своем вкладе в этот процесс.

"Но важно то, что мы говорим, что это наш общий путь. Мы работаем (над формулировкой- ред.) Мы не хотим, чтобы это были пустые слова", – заявила Каллас.

Напомним, на днях стало известно, что Европейский Союз обеспечит 45% всех потребностей Украины в финансировании вплоть до 2027 года. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также в отчете Европейского Союза отметили, что Украина выполнила лишь два из семи условий для старта переговоров по поводу членства, однако союзники будут настаивать на достигнутом процессе, несмотря на войну с РФ.